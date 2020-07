MRO : Sabena technics et SCS deviennent Global Channel Partners d'Honeywell

Sabena technics et Singapore Component Solutions (SCS) vont intervenir sur les réparations et les mises à niveau des groupes de réfrigération d'air produits par Honeywell pour les ATR 42/72



L'équipementier américain Honeywell a désigné Sabena technics et Singapore Component Solutions (SCS), la coentreprise singapourienne de Sabena technics et AFI KLM E&M implantée à Seletar, comme partenaires « Global Channel » pour ses groupes de réfrigération (ACM) présents à bord des appareils ATR 42/72.



Les deux sociétés de maintenance pourront ainsi intervenir sur les réparations et les mises à niveau de ces équipements essentiels pour la circulation et la température de l'air en cabine.



Honeywell précise que ses nouveaux groupes de réfrigération d'air affichent une fiabilité améliorée de 30%, ce qui se traduit par une réduction des coûts d'exploitation (économies de carburant, évitement des restrictions opérationnelles, coûts potentiellement engendrés par de l'insatisfaction client ...) tout en améliorant la circulation de l'air dans la cabine et le cockpit des appareils.



Sabena technics était déjà partenaire de l'OEM américain avec des accords de licences pour intervenir sur des composants mécaniques et avioniques.