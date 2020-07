Covid : des médecins déplorent des contrôles insuffisants dans les aéroports français

Les professeurs d'hôpitaux parisiens Eric Caumes et Philippe Juvin ont déploré vendredi l'insuffisance des contrôles contre le coronavirus dans les aéroports français pour les personnes rentrant de l'étranger, alors que l'épidémie donne des signaux de reprise. "Il y a des clusters (cas groupés, NDLR) qui se développent à partir de personnes qui reviennent de voyage et qui n'ont pas été mises en quarantaine", pourtant "seule mesure efficace" contre la propagation du virus, a affirmé le Pr Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, sur BFMTV/RMC. "Certains pays dans lesquels on part en vacances sont plus exigeants que nous nous le sommes vis-à-vis des gens qui viennent chez nous", a-t-il regretté, soulignant que la quarantaine était appliquée notamment dans certains pays asiatiques. Dimanche, le gouvernement a annoncé que des tests à l'aéroport seraient "systématisés" dans les prochains jours pour les voyageurs en provenance de pays dits rouges, où le virus circule le plus. Jusqu'à 2.000 tests par jour peuvent être faits à Roissy, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le Pr Philippe Juvin, chef des urgences de l'Hôpital Pompidou, s'est également dit "surpris" car "tous les jours des avions atterrissent sur le territoire national, certains venant de pays où l'épidémie est très active, et on demande aux gens, tenez-vous bien, de remplir une attestation sur l'honneur dans laquelle ils disent qu'ils n'ont pas de symptômes !" Pour le médecin, "il est absolument indispensable, non pas de fermer les frontières, mais que toute personne qui arrive sur le territoire national soit tracée". "Et puis il faut tester, il faut aller chercher les gens là où ils sont, sur les lieux de travail, en vacances", a ajouté le Pr Juvin sur CNews, regrettant qu'il n'y ait "pas suffisamment de tests" en France. Pour le Pr Caumes, la "capacité est là", mais il y a un "problème de personnel" pour faire les prélèvements.