GA Telesis s'associe à Liebherr-Aerospace pour intervenir sur les atterrisseurs de la famille E-Jet d'Embraer

L'Américain GA Telesis, via sa division MRO Services Group, a signé un accord avec l'équipementier Liebherr-Aerospace pour du support matériel et des services de réparations pour la famille E-Jet d'Embraer. Selon cet accord, GA Telesis bénéficiera d'un support technique et de pièces en provenance directe de son OEM pour pouvoir intervenir sur les trains d'atterrissage des appareils pour les opérateurs basés dans les Amériques.



Pour rappel, Liebherr-Aerospace a conçu et produit l'ensemble des atterrisseurs des E170/E175/E190 et E195 depuis son site de Lindenberg (Allemagne). L'équipementier est aussi présent sur les trains d'atterrissage de la deuxième génération d'E-Jets E2 d'Embraer (système de direction du train avant ainsi que l'amortisseur et le bras longitudinal pour chaque train...