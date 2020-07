Boeing encaisse l'annulation de soixante 737 MAX supplémentaires en juin

Boeing a indiqué mardi avoir enregistré en juin l'annulation de 60 commandes supplémentaires de 737 MAX, son avion phare cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents mortels, portant ainsi à 355 le nombre d'annulations nettes depuis le début de l'année. L'avionneur américain a effectué récemment une série de vols de certification, étape clé dans le processus devant amener les autorités à donner leur feu vert au retour de l'appareil dans le ciel. Mais aucun calendrier sur une éventuelle certification n'a été avancé et les compagnies aériennes, touchées de plein fouet par la chute du transport aérien, multiplient les annulations. Le géant de Seattle n'a en outre reçu qu'une seule commande pour un avion civil en juin, selon un bilan mensuel. Alors que le groupe a aussi été touché par l'arrêt de ses usines pendant plusieurs semaines au plus fort de la pandémie de Covid-19, il n'a livré ce même mois que dix appareils, principalement des cargos et des avions militaires. Face au ralentissement de son activité, Boeing a annoncé fin avril la suppression de 10% de ses effectifs, soit 16.000 emplois. Son concurrent Airbus avait annoncé le 8 juillet n'avoir enregistré aucune nouvelle commande pour le deuxième mois consécutif en juin, mais avoir livré 36 appareils.