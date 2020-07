Licences douteuses de pilotes : les Etats-Unis bannissent la compagnie PIA

La compagnie aérienne Pakistan International Airlines (PIA) ne pourra plus atterrir aux Etats-Unis, environ un tiers de ses pilotes étant soupçonnés d'avoir de fausses licences, a annoncé le gouvernement américain dans une déclaration transmise vendredi à l'AFP. "Près d'un tiers des pilotes pakistanais ne disposent pas de certifications conformes aux standards internationaux", a déploré le département américain des Transports dans cette déclaration datée du 1er juillet. "Des événements récents découverts par l'Autorité pakistanaise de l'aviation civile, qui suscitent de sérieuses préoccupations quant à la sûreté" des vols, ont motivé la décision américaine, a expliqué PIA dans un communiqué distinct. Les Etats-Unis emboîtent le pas à l'Union européenne, dont les régulateurs aériens ont banni PIA pour six mois. PIA avait cessé de desservir les Etats-Unis en 2017, la liaison occasionnant des pertes financières. Mais en avril, le département américain du Transport lui avait octroyé une permission spéciale l'autorisant à opérer des vols charter pendant un an, surtout afin de rapatrier les Pakistanais bloqués outre-Atlantique par le confinement imposé pendant la pandémie de Covid-19. En juin, le ministre pakistanais de l'Aviation Ghulam Sarwar Khan avait dévoilé les résultats d'une enquête gouvernementale estimant qu'environ 260 des 860 pilotes actifs dans le pays possédaient une fausse licence, ou l'avaient obtenue en trichant aux examens. A l'époque, PIA s'était engagée à interdire de vol un tiers de ses 434 pilotes, soit quelque 145 employés. A la fin du mois de juin, 150 pilotes de la compagnie ont effectivement été maintenus au sol. Le contexte est délicat pour le transporteur pakistanais, dont un avion s'est écrasé le 22 mai à Karachi, faisant 98 morts. Les pilotes et les contrôleurs aériens ont été accusés de "négligence" par M. Khan. A la suite de ce crash, 17 pilotes ont été licenciés, a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'AFP. PIA était l'une des grandes compagnies aériennes mondiales jusqu'aux années 1970. Mais des années de pertes financières, de mauvaise gestion et de retards ont terni sa réputation. Entre mars et novembre 2007, toute sa flotte sauf huit avions avait été placée sur la liste noire de l'Union européenne.