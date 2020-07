Crise sanitaire: l'avenir incertain du futur terminal 4 de Roissy-Charles de Gaulle

Le terminal 4 de Roissy-Charles de Gaulle, méga-projet d'extension doté d'une capacité de 40 millions de passagers, verra-t-il le jour? La crise sanitaire mondiale contraint Aéroports de Paris et l'Etat à revoir leur copie sévèrement critiquée par l'Autorité environnementale.



Pollution de l'air, nuisances sonores, traitement des eaux usées... Le T4 prévu en 2037 vient de subir un coup dur et son maître d'ouvrage le Groupe ADP va devoir réévaluer les impacts de son projet au coût estimé entre 7 et 9 milliards d'euros.



Dans un avis rendu mercredi et consulté par l'AFP, l'Autorité environnementale (AE) constate que "l'équation à résoudre" entre l'augmentation des vols, de la circulation routière et le respect des objectifs internationaux de la France en...