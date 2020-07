Aéronautique : Mecafi à Châtellerault prévoit 242 licenciements, un emploi sur deux

Mecafi, une société de Châtellerault (Vienne) spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'aéronautique, a annoncé mercredi en CSE un plan de réorganisation prévoyant 242 licenciements, sur un effectif de 500 salariés. Dans un communiqué, la maison mère Nexteam dit compter sur "le système d'activité partielle longue durée et des reclassements au sein du groupe" pour limiter l'impact social. "C'est un cataclysme pour l'économie du bassin châtelleraudais. Avec les Fonderies (du Poitou) déjà en difficulté... Cela aura des répercussions sur les sous-traitants, le commerce, les artisans. C'est une catastrophe pour l'économie locale", a déclaré à un correspondant de l'AFP Julien Deloume, secrétaire CGT de l'union locale de Châtellerault. Au nord de la ville, en effet, les Fonderies du Poitou (600 emplois), qui regroupent deux équipementiers automobiles ayant pour unique client Renault, traversent une passe difficile, cherchant de nouveaux débouchés pour la partie fonte et des investissements pour la partie aluminium. Une prochaine réunion est prévue le 20 juillet entre syndicats et direction de Mecafi. "Le calendrier est extrêmement court, et on a l'impression qu'ils veulent faire ça très vite, pour se débarrasser. Mais c'est non, on va se battre, jusqu'au bout", a assuré Stéphane Le Bihan, représentant de l'intersyndicale CGT-CFDT chez Mecafi. Nexteam est un groupe français spécialisé dans la mécanique de précision et basé à Marmande (Lot-et-Garonne).