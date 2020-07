Le chantier de modification des 12 ATR de Finnair est achevé

Magnetic MRO vient d'achever un important chantier de modification concernant la flotte de 12 ATR 72-500 opérés par Nordic Regional Airlines (Norra) pour le compte de la compagnie Finnair.



L'accord entre la société MRO estonienne et le transporteur finlandais comprenait une rénovation intérieure complète pour les douze appareils ainsi qu'une remise en peinture aux couleurs de Finnair pour onze d'entre eux. Le dernier appareil a quitté les installations de Magnetic MRO à Tallin mi-juin, soit un peu plus d'un an après la réception du premier appareil en mai 2019.



Le chantier de modification des cabines consistait plus précisément au remplacement de la totalité des sièges passagers (sièges slim de type Series 3 ST+ d'Acro...