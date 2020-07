Limogeage du PDG de la compagnie aérienne Tunisair

Elyes Mnakbi, le PDG de la compagnie aérienne tunisienne Tunisair, en difficultés financières, a été démis de ses fonctions, a affirmé mardi à l'AFP le ministère tunisien des Transports. La décision de limoger M. Mnakbi a été prise lundi par le ministre tunisien des Transports Anouar Maarouf, en concertation avec le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a ajouté le ministère, sans donner les raisons de ce limogeage. Selon une correspondance datée de lundi et publiée dans les médias locaux, M. Maarouf a demandé à M. Mnakbi de convoquer le conseil d'administration de Tunisair afin de l'informer du choix de Belgacem Tayaa comme gestionnaire par intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG. Le ministère des Transports a confirmé à l'AFP l'authenticité de ce document. Dans une déclarations aux médias, M. Mnakbi, à la tête du Tunisair depuis 2017, a justifié son limogeage par son refus de mettre en place des décisions du ministre des Transports. Celles-ci "ne servaient pas les intérêts" de la compagnie, a-t-il affirmé lundi, rappelant que, selon la loi, c'est au Premier ministre et non au ministre des Transports qu'il revient de démettre les PDG d'entreprises publiques, comme Tunisair. Au cours de son mandat à la tête de la compagnie aérienne, M. Mnakbi s'est plusieurs fois inquiété publiquement de la situation financière difficile de Tunisair. Il avait ainsi appelé le gouvernement à s'engager pour aider la compagnie, embourbée dans d'importantes difficultés financières qui ont été ensuite aggravées par la crise liée au nouveau coronavirus. Dans un entretien accordé le 14 juin à une chaîne de télévision tunisienne privée, M. Fakhfakh avait répondu qu'il revenait à Tunisair de "mettre en place un plan de sauvetage" pour sortir de cette crise.