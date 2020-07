Rassurer les passagers pour relancer le transport aérien

L'IATA a publié le 7 juillet une étude sur la volonté des voyageurs de reprendre l'avion. Celle-ci montre que la peur d'être contaminé par le covid-19 durant son voyage reste très forte, avec pour conséquence que la moitié des personnes interrogées envisagent d'attendre six à douze mois avant de remonter dans un avion et que les deux tiers pensent voyager moins fréquemment à l'avenir. « La confiance des passagers ne se regagnera pas du jour au lendemain », a commenté Alexandre de Juniac, son directeur général. Pourtant, le secteur travaille sur ce sujet depuis les premiers jours de la pandémie...



Depuis plusieurs semaines, les institutions internationales de l'aérien oeuvrent pour tenter de coordonner la reprise du trafic, de manière à ce que les passagers puissent de nouveau voyager en s'appuyant sur des consignes claires et harmonisées de sécurité sanitaire. Ainsi, l'OACI et l'EASA ont publié des propositions de mesures à prendre à chaque étape du voyage, depuis sa préparation jusqu'à ce que le passager quitte l'aéroport. Toutes ces précautions n'ont qu'un seul objectif : garantir au voyageur qu'il ne peut pas tomber malade en se déplaçant et restaurer sa confiance afin que le transport aérien puisse redécoller.



Selon l'agence européenne, le premier impératif reste de rappeler en permanence les gestes barrière : lavage des mains, respect de la distanciation...