Transavia va récupérer une partie des liaisons intérieures françaises

Transavia, compagnie à bas coûts d'Air France positionnée jusqu'alors sur le moyen-courrier, va récupérer une partie des liaisons domestiques notamment effectuées par Hop!, dans le cadre du « plan de reconstruction », selon un courrier aux salariés envoyé vendredi soir par la directrice générale Anne Rigail.



Air France, secouée par la crise du Covid-19, a officialisé vendredi la suppression de 7.580 postes d'ici fin 2022 au sein du groupe, soit 16% des effectifs d'Air France et 40% de ceux de la filiale régionale Hop!.

« Sur le périmètre du domestique, la baisse (d'effectifs) représente 30% », précise Mme Rigail dans sa lettre.



Elle souligne que « face à la double concurrence du TGV et des low costs, notre réseau domestique est structurellement déficitaire, avec encore 200 millions d'euros de pertes en 2019 ».



Ce réseau domestique est cependant « un atout stratégique d'Air France et il doit le rester. Nous réaffirmons donc notre mission de relier les régions françaises, entre elles et au monde, tout en poursuivant deux objectifs: ramener ce réseau à l'équilibre dès 2023, et réduire de 50% les émissions nettes de CO2 à l'horizon 2024 ».



Dans les détails, les lignes domestiques « pour lesquelles il existe une alternative en train avec un temps de trajet inférieur à 2h30 » soit Orly-Bordeaux, Orly-Lyon, et Orly-Nantes, « ainsi que les lignes trop lourdement déficitaires devront être fermées », indique la directrice générale.

Le rôle des trois compagnies opérant sur les liaisons domestiques va être « repensé », selon les mots de Mme Rigail, dont le projet prévoit que Transavia effectue des vols domestiques, et non plus seulement du moyen-courrier.



L'activité d'Air France, au départ de l'aéroport d'Orly, « se concentrera sur les lignes +Navettes+ (Toulouse, Marseille et Nice), ainsi que sur les lignes Corse, qui complètent efficacement les creux des rotations Navettes », précise le courrier.



De son côté, Hop! « se recentrera sur la connexion des régions françaises via le +hub+ de Lyon, tout en conservant l'alimentation du +hub+ de Charles de Gaulle ».



Quant à Transavia, elle n'est pas touchée par les suppressions de postes. Air France estime que son « modèle permet d'affronter la concurrence des low costs » et indique ainsi dans son projet que la compagnie à bas coûts « se positionnera sur les autres radiales au départ d'Orly, ainsi que sur certaines transversales ».



Les « transversales » sont les lignes qui relient les régions entre elles, sans passer par les hubs que sont Paris ou Lyon. Ce sont sur ces trajets que les compagnies low cost concurrentes se positionnent de plus en plus.



Anne Rigail précise par ailleurs que Transavia « poursuivra sa croissance sur l'Europe afin de protéger notre position et nos slots au départ de l'aéroport d'Orly ».



« Mais au final », affirme-t-elle, « nous maintiendrons 95% de nos destinations en France et plus de 80% de notre offre en sièges sur l'ensemble de nos liaisons domestiques, Charles-de-Gaulle inclus ».