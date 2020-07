MRO : ASL Airlines confie le soutien de sa flotte d'ATR à Sabena technics

Sabena technics et ASL Airlines Ireland ont étendu leur contrat de maintenance couvrant 4 ATR 42-300F et 12 ATR 72-200F. Dans le cadre de cet accord, Sabena technics fournira notamment à la compagnie aérienne irlandaise une large gamme de solutions de maintenance, notamment du support à l'heure de vol (PBH - Power By the Hour), l'accès à un pool, ainsi que les révisions des composants réparables.



La société MRO française assurera ces services depuis son site de Dinard (Bretagne), qui bénéficie d'une expertise reconnue dans les avions régionaux.



« ASL Airlines Ireland Ltd est heureuse d'unir ses forces à celles de Sabena Technics pour le support des composants réparables sur notre flotte d'avions ATR. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire en sorte que nos clients continuent de bénéficier des meilleurs niveaux de fiabilité opérationnelle, de sécurité et de satisfaction des clients d'ASL », a déclaré Cormac Martin, directeur logistique d'ASL Airlines Ireland Ltd.



« Cet accord démontre leur confiance dans la qualité et l'efficacité de nos solutions. C'est une véritable marque de confiance, surtout en ces temps difficiles », a ajouté Philippe Delisle, Directeur Général Délégué de Sabena.



Sabena technics a également précisé qu'elle comptait actuellement plus de 220 appareils couverts par des contrats PBH.