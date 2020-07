Polynésie: les vols inter-îles reprennent le 7 juillet après des mois d'interruption

Les vols inter-îles vont reprendre le 7 juillet en Polynésie française, après quatre mois d'interruption dans certaines d'entre elles en raison de l'épidémie de Covid-19 puis de la crise économique, ont annoncé mercredi (jeudi à Paris) la compagnie Air Tahiti et le gouvernement local. Le gouvernement de la Polynésie française a accordé une subvention de 3,7 millions d'euros à cette entreprise privée pour rompre l'isolement de ces îles. Cette subvention permettra aussi d'éviter des licenciements, a indiqué la compagnie qui emploie plus de 1.300 personnes et prévoit un déficit d'environ 40 millions d'euros à la fin de l'année, selon son directeur Manate Vivish. Les liaisons aériennes intérieures avaient été suspendues en mars pour éviter la propagation du coronavirus dans les petites îles polynésiennes, qui ne disposent souvent que d'une infirmière pour tout personnel médical. Ces îles et atolls n'étaient plus desservis que par des navires de fret, une ou deux fois par mois. Une fois l'épidémie maîtrisée, les vols n'avaient repris que partiellement. En grande difficulté, la compagnie Air Tahiti avait choisi de n'assurer que les lignes les plus rentables, en ouvrant 10, puis 20 destinations contre 47 auparavant. Le tourisme est la principale activité économique locale. En temps normal, l'afflux de touristes vers Bora Bora et quelques autres îles très prisées est si rentable pour la compagnie qu'il permet de compenser les pertes sur les îles et atolls les moins fréquentés. Mais l'arrêt complet des vols internationaux a plongé le tourisme local dans un marasme sans précédent et Air Tahiti avait indiqué que sa compagnie ne pourrait plus assumer ces destinations déficitaires. Après avoir proposé de devenir actionnaire majoritaire de la compagnie, puis menacé de créer une compagnie concurrente, la Polynésie française a finalement choisi de lui venir en aide.