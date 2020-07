Virgin Atlantic proche d'un accord de recapitalisation pour éviter la faillite

La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic est proche d'un accord avec des investisseurs pour une recapitalisation afin d'assurer sa survie après la crise sanitaire, selon une source proche du dossier mercredi. Virgin Atlantic fait de "très bon progrès" et est "proche" d'un accord, indique cette source, selon laquelle le tour de table doit recevoir encore plusieurs feux verts. La presse britannique évoque quant à elle une recapitalisation entre 900 millions et un milliard de livres qui pourrait être conclue début juillet et permettrait d'éviter une faillite de la compagnie durement frappée par la crise sanitaire, comme ses concurrentes. Virgin Atlantic "travaille sur une vaste et solide recapitalisation de la compagnie aérienne" afin de pourvoir poursuivre ses activités, a de son côté indiqué un porte-parole dans une déclaration transmise à l'AFP. Le Financial Times révèle de son côté mercredi que Richard Branson, fondateur de la compagnie dont il détient 51% du capital, s'est engagé à injecter 200 millions de livres. Le milliardaire britannique avait récemment décidé de vendre pour 500 millions de dollars d'actions de la compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic afin de renflouer ses autres activités frappées par la pandémie, dont Virgin Atlantic. La compagnie n'a pas voulu confirmer l'information sur les 200 millions de livres fournis par M. Branson, se contentant de dire qu'elle "est reconnaissante du soutien de (ses) actionnaires, créanciers et investisseurs privés". Le quotidien des affaires affirme en outre que Virgin Atlantic a reçu des promesses d'investissement pour 400 millions de livres supplémentaires, en particulier de l'américain Delta Air Lines qui détient 49% du capital. Virgin Atlantic s'est résolue à se tourner vers des investisseurs privés après avoir échoué pour l'heure à recevoir le soutien des pouvoirs publics au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique se réserve le droit d'intervenir et d'injecter de l'argent public dans des entreprises privées en difficultés mais seulement en dernier recours et donc si elles ont épuisé toutes les autres solutions pour lever des fonds. Virgin Atlantic bénéficie toutefois des aides au maintien de l'emploi pour ses salariés. Spécialisée dans les vols transatlantiques, la compagnie va reprendre progressivement ses vols à partir du 20 juillet vers les Etats-Unis et l'Asie. Fragilisée par l'arrêt pendant des semaines de son activité, elle a déjà annoncé la suppression de 3.000 emplois. Son directeur général, Shai Weiss, expliquait avoir pris cette décision pour réduire ses coûts et "préserver (l')avenir" de la société.