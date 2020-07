Airbus traverse une « crise d'une gravité incroyable » (Guillaume Faury)

Airbus, qui a annoncé mardi la suppression de 15.000 postes, traverse une « crise d'une gravité incroyable », mais son président exécutif Guillaume Faury compte sur les mesures de chômage partiel pour limiter la casse et sur la solidarité avec les fournisseurs pour rebondir, explique-t-il dans un entretien avec l'AFP.



Vous pensez pouvoir sauver un « nombre significatif d'emplois » grâce aux mesures de chômage partiel, qu'en est-il ?



On ne connaît pas les modalités précises du dispositif qui va s'appeler APLD (Activité partielle de longue durée, NDLR) donc il faut parler avec prudence, mais on pense qu'on peut aller jusqu'à à peu près 1.000 emplois, de gens qu'on aimerait pouvoir garder dans l'entreprise jusqu'au premier trimestre 2022.



Ca fera environ 24 mois de chômage partiel de longue durée pour des gens qui seraient des cols bleus ou des cols blancs de production, parce qu'on pense qu'il n'est pas déraisonnable de faire l'hypothèse qu'en 2022 on aura un redémarrage progressif de la production et des livraisons des appareils...