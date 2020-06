Aéronautique : l'Etat lance un appel aux entreprises qui veulent se moderniser

Le gouvernement a lancé mardi un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour les entreprises de la filière aéronautique qui souhaitent obtenir un soutien de l'Etat pour leur projet de modernisation grâce au plan de 15 milliards d'euros pour soutenir le secteur. "Le ministère de l'Economie et des Finances lance un appel à manifestation d'intérêt pour le soutien aux investissements de modernisation des entreprises de la filière aéronautique", annonce Bercy dans un communiqué. Parmi les mesures de ce plan, l'Etat prévoit un fond de 300 millions d'euros, dont 100 en 2020, pour accompagner la numérisation et la robotisation des PME et des ETI. L'objectif est de leur permettre de "gagner en compétitivité" alors même qu'elles sont durement impactées par la crise qui frappe le secteur à la suite de l'épidémie due au coronavirus. Cet appel, porté par BPIFrance et ouvert jusqu'au 31 juillet, concerne "les entreprises de la filière aéronautique qui souhaitent investir dans leurs outils de production en faveur d'une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques d'avenir". Les projets peuvent concerner des projets de recherche, de développement et d'innovation (RDI) ou des investissements de modernisation industrielle, de transformation numérique et d'amélioration de la performance écologique des sites de production. Un appel à projet similaire, doté de 200 millions d'euros, a été lancé le 23 juin pour le secteur automobile, avec un plan de soutien de huit milliards d'euros.