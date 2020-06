Airbus conclut son projet ATTOL pour un avion plus autonome

A une époque où une crise comme celle d'aujourd'hui et surtout ses implications relevaient de la science fiction, Airbus a voulu évaluer les possibilités d'une application accrue des technologies autonomes à l'aviation. C'est ainsi qu'est né le projet de démonstrateur ATTOL (Autonomous Taxi, Take-Off and Landing). Après un programme d'essais en vol automatiques qui s'est étendu sur deux ans et a accumulé plus de 500 vols, le projet a été conclu avec succès le 29 juin.



En l'achevant, Airbus annonce avoir réussi à rendre autonomes le roulage, le décollage et l'atterrissage d'un avion commercial - en l'occurrence un A350-1000 -, sans recourir à l'aide des instruments en aéroport ou des satellites. « De nombreux avions sont déjà capables d'atterrir...