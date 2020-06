L'équipementier Tecalemit ferme son usine de Blois sans licencier

L'équipementier aéronautique Tecalemit Aerospace, spécialisé dans les tuyauteries, va fusionner ses sites de Blois (Loir-et-Cher) et de Luceau (Sarthe), en espérant que cette rationalisation lui permette de "franchir le cap" d'une crise ravageuse pour la filière. "Nous proposons aux salariés de Blois d'occuper exactement la même fonction à Luceau", a expliqué lundi à l'AFP le directeur général Franck Colcombet, expliquant que cette mesure allait permettre "de protéger la totalité de l'emploi, sans faire de licenciements". Blois, site historique de l'entreprise, est distant d'une centaine de kilomètres de Luceau, une usine que Tecalemit avait reprise il y a deux ans en rachetant certaines activités de son concurrent Daher. Les deux sites emploient chacun environ 150 personnes. M. Colcombet a expliqué le choix de fermer Blois par le fait que ce site était plus touché par la crise de l'aéronautique - il intervient notamment sur le programme à l'arrêt du Boeing 737 MAX - et que certains équipements de Luceau étaient difficilement déménageables. "D'un point de vue produits, ces deux sites sont tout à fait complémentaires, avec des procédés de fabrication similaires", a ajouté M. Colcombet, en précisant qu'ils fonctionnaient actuellement à la moitié de leur capacité. Pendant 18 mois, l'entreprise prendra en charge le coût de transport des salariés de Blois et leur temps de trajet sera décompté de leur temps de travail. "Notre objectif est que l'ensemble de nos salariés accompagnent cette bascule", a expliqué M. Colcombet qui dit avoir reçu un accueil "compréhensif" des salariés, bien conscients de la crise historique traversée par le secteur. En une quinzaine d'années, la société basée à Lyon est passée de 6 à près de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.