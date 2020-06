MRO : Pratt & Whitney va adapter son usine de North Berwick pour l'entretien du PW1100G-JM

Le motoriste américain Pratt & Whitney va investir 12,5 millions de dollars dans son usine de North Berwick (État du Maine) afin de l'adapter aux besoins de maintenance des réacteurs GTF. Plus précisément, le site interviendra dans l'entretien des modules de turbine haute pression (2 étages) ainsi que sur le compresseur haute pression (8 étages) du PW1100G-JM qui propulse la famille A320neo d'Airbus.



Selon Pratt & Whitney, cet investissement renforcera le réseau MRO mondial dédié à son réacteur à réducteur et bénéficiera directement aux opérateurs en réduisant ses délais d'exécution sur les réparations ou sur les mises à niveau des compresseurs.



Le motoriste précise qu'il bénéficiera de l'expertise et de l'expérience déjà présente sur son site de North Berwick, ce centre participant déjà à la production d'éléments pour le GTF. Pratt & Whitney va ainsi adapter une partie des installations pour accueillir des équipements spécifiques au démontage, à l'assemblage et aux tests, tout en minimisant les perturbations potentielles au niveau de la production actuelle du site.



Pour rappel, l'usine de North Berwick produit également de nombreux éléments des réacteurs F-135 du programme F-35 Lightning II. D'une surface de plus de 9 hectares, l'installation emploie près de 1500 personnes.