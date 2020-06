Intrusion de militants écologistes à Orly : ADP « devra travailler sur une sécurisation renforcée »

ADP « devra travailler sur une sécurisation renforcée de l'accès des zones aéroportuaires », a indiqué vendredi à l'AFP une porte-parole du secrétariat d'Etat aux Transports après l'intrusion de militants écologistes d'Extinction Rebellion (XR) sur une piste de l'aéroport d'Orly, qui vient de rouvrir.



« Suite aux événements survenus à Orly (le secrétaire d'Etat aux Transports) Jean-Baptiste Djebbari s'est entretenu avec ADP qui devra travailler sur une sécurisation renforcée de l'accès des zones aéroportuaires », a-t-elle indiqué à l'AFP.



Une vingtaine de militants écologistes d'Extinction Rebellion (XR) se sont introduits dans la matinée sur une piste de l'aéroport d'Orly qui vient de rouvrir après presque trois mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus, interrompant « brièvement » l'activité selon ADP.



« Ils sont entrés par effraction sur une piste » en passant par une « clôture » située sur la commune de Wissous (Essonne), a précisé une source aéroportuaire.



Au total 29 personnes ont été placées en garde à vue pour « entrée en zone réservée » et « dégradations » notamment, selon une autre source aéroportuaire.



Selon les images diffusées sur le compte Twitter de XR, les militants, qui réclament l'arrêt du trafic aérien qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, ont installé des banderoles devant un avion présent sur la piste: « sauvons les vivants pas les avions » ou « 15 milliards pour relancer la catastrophe ».



« C'est un symbole de faire face à un avion, pour faire face à ce qui nous met en danger », a déclaré à l'AFP par téléphone Franck, un membre de l'organisation, assurant que les militants avaient prévenu la sécurité aérienne 20 minutes avant leur entrée dans l'enceinte de l'aéroport.



Il s'est étonné du temps de réaction des forces de l'ordre à leur opération. « Nous nous attendions à une réaction plus rapide. Ça en dit long sur la sécurité, n'importe qui peut entrer », a-t-il dénoncé.



Le Groupe ADP a indiqué qu'il porterait plainte et précisé que « l'exploitation aéroportuaire a été brièvement interrompue. Les opérations aériennes ont pu reprendre en toute sécurité sur les autres pistes de l'aéroport, en pleine coordination avec les services compétents de l'Etat », a-t-il ajouté.



En 2014, un militant écologiste, surnommé le « bloqueur d'avions », avait été condamné à deux mois de prison pour avoir tenté d'empêcher, pour la cinquième fois, un avion de décoller dans le but de dénoncer la « destruction du climat » par le transport aérien.