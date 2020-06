Les administrateurs de Virgin Australia acceptent l'offre de Bain Capital

Les administrateurs de la compagnie aérienne en difficulté Virgin Australia ont annoncé vendredi avoir accepté l'offre de rachat de la société de capital-investissement Bain Capital. Le cabinet Deloitte a indiqué dans un communiqué avoir trouvé un accord avec cette société américaine qui "aboutira à la vente et à la recapitalisation de Virgin Australia Holdings et de ses filiales". La transaction, soumise à l'approbation des régulateurs, doit être menée à bien d'ici à août. Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est dit "satisfait" de l'accord, le qualifiant de "bonne prochaine étape". "Il y a encore un long chemin à parcourir", a-t-il ajouté, et "le gouvernement continuera de fournir le soutien plus large". La compagnie créée par le Britannique Richard Branson était à la peine depuis des années face au numéro un australien du transport aérien Qantas. Et la crise sanitaire, en faisant chuter la demande, a mis les deux concurrents dans une situation très difficile. Les termes du rachat n'ont pas été divulgués, mais Bain Capital s'était engagé au "maintien de milliers d'emplois". Virgin Australia traîne une dette de plus de 5 milliards de dollars australiens (3 milliards d'euros), et avait demandé un prêt de l'Etat australien pour éviter la cessation de paiements. En vain, le gouvernement n'étant pas prêt à aider une entreprise à capitaux étrangers. "Bain Capital a présenté une offre forte et concurrentielle pour l'entreprise qui assurera l'avenir de la deuxième compagnie australienne et de milliers de salariés et de leur famille, et fera en sorte que l'Australie continue de bénéficier des avantages d'un secteur aérien concurrentiel", a commenté un administrateur, Vaughan Strawbridge. Le syndicat Transport Workers Union s'est dit "heureux de travailler" avec ce repreneur "sur le projet pour remettre sur pied la compagnie". Virgin Australia avait déjà licencié un millier de salariés avant son dépôt de bilan en avril, et en a placé 8.000 au chômage technique, tandis qu'un millier seulement travaillent encore. Son concurrent Qantas avait annoncé jeudi la suppression de plus d'un emploi sur cinq, soit 6.000 postes. Bain Capital avait un rival pour ce rachat, Cyrus Capital Partners, qui selon la chaîne australienne ABC s'était retiré vendredi en voyant qu'il était en train de perdre.