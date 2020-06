Jet Aviation supprime 200 emplois à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

L'entreprise d'aménagement intérieur d'avions Jet Aviation (groupe General Dynamics)

va supprimer environ 200 emplois sur son site à l'aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse, a-t-on appris mercredi auprès de sa direction. La restructuration se traduira par au moins 190 suppressions d'emplois, sur un sureffectif évalué à 240 personnes, a précisé la direction dans un message interne dont elle a adressé copie à l'AFP. "C'est avec regret qu'en rapport avec les mesures de réorganisation, jusqu'à 240 employés seront en excédent", est-il indiqué dans ce message écrit. Il est précisé que "jusqu'à 50" collaborateurs recevront une offre de reconversion interne. Jet Aviation emploie actuellement 1.200 personnes en grande majorité françaises à l'"EuroAirport" de Bâle-Mulhouse pour la transformation d'avions de ligne en avions à usage privé, pour de riches clients, notamment du Moyen-Orient. Filiale du groupe américain d'aéronautique de défense General Dynamics, l'entreprise avait annoncé en mai son intention de réduire ses effectifs, en invoquant les conséquences du Covid-19 sur le secteur aérien. L'entreprise avait évoqué cette restructuration en interne dès février, a toutefois rétorqué Jean-Luc Johanneck, président du Comité de défense des travailleurs frontaliers (CDTF) du Haut-Rhin. Son activité évolue "en dents de scie depuis plusieurs années", a-t-il rappelé. Les "licenciements" seront effectifs d'ici à fin juin, a précisé M. Johanneck. Selon M. Johanneck, les propositions faites aux 50 salariés pour le maintien de leur emploi ne sont "pas acceptables", car elles consistent en un "avenant de contrat de travail en vue d'une requalification" synonyme en fait d'une "rétrogradation", par exemple du statut d'ingénieur à celui de technicien. En l'état, le plan de "licenciements" ne respecte pas les règles françaises en matière de plans sociaux, or "c'est le droit français qui s'applique" car l'aéroport est situé sur le territoire français, a souligné M. Johanneck. De même, "il nous paraît évident" que les salariés de Jet Aviation bénéficient des formations et autres mesures de pérennisation des emplois prévues par le gouvernement français dans son soutien à la filière aéronautique à la suite de la crise sanitaire, a ajouté le CDTF dans un communiqué. Jet Aviation fait partie des entreprises du secteur communément appelé "suisse" de l'EuroAirport car appliquant des règles fiscales et sociales inspirées du droit helvétique. Ce secteur relève d'un "accord de méthode" franco-suisse de 2012 qui prévoit des aménagements juridiques tenant compte de cette pratique. Toutefois, la Cour de cassation a à plusieurs reprises tranché dans le sens de l'application du droit français.