Dans un an, le salon du Bourget du « monde d'après »

La 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace se tiendra très exactement dans un an, du 21 au 27 juin 2021. C'est encore bien lointain, certes, mais avec l'annulation en cascade de tous les événements aéronautiques successifs depuis le mois de mars, et notamment avec celui de Farnborough en juillet, le prochain salon du Bourget figure déjà comme le seul et unique rendez-vous d'envergure mondiale qui se tiendra depuis l'émergence du coronavirus.



Évidemment, il est encore extrêmement difficile d'imaginer à quoi pourra bien ressembler le salon du Bourget du « monde d'après », alors que les ruines d'une grande partie de l'industrie aéronautique mondiale seront encore fumantes, que les compagnies aériennes commenceront peut-être à envisager des...