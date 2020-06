Preighters : Collins Aerospace propose aussi sa solution de conversion pour tous les types avions

Collins Aerospace Systems (groupe Raytheon Technologies) annonce avoir développé et mis en oeuvre une solution à plusieurs niveaux permettant une conversion rapide des avions commerciaux de transport de passagers en appareils cargos auxiliaires, les fameux « Preighters ».



Cette solution de conversion temporaire en « quick turn » est disponible pour tous les types avions et peut être effectuée en seulement sept jours. L'équipementier américain précise que l'appareil peut facilement être reconverti dans sa configuration originale de transport de passagers lorsque la compagnie aérienne le souhaitera.



« La situation actuelle a accru le besoin des compagnies aériennes de livrer des produits médicaux essentiels dans le monde entier », annonce Trevor Skelly, directeur général Integration Engineering de Collins Aerospace. « Collins Aerospace s'est engagé à utiliser notre expertise en matière de conversion de cabines pour aider nos clients et garantir que le travail important d'aide au monde dans la lutte contre cette pandémie se poursuive » a-t-il ajouté.



Collins Aerospace dispose d'une longue expérience dans les modifications d'appareils et peut notamment s'appuyer sur le site de Collins Aerospace Systems à Everett, près de Seattle, spécialisé dans l'ingénierie cabine. Les ordres de modification technique et le développement du certificat de type supplémentaire (STC) sont ainsi pris en charge afin de permettre le transport de charges plus importantes en cabine ainsi que différents types de cargaisons pour une flexibilité à plus long terme.



La solution de modification cabine de Collins Aerospace peut par ailleurs être mise en place sous approbation FAA ou EASA.