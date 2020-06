Air France : le plan de transformation se « fera sans souffrances sociales »

Le plan de transformation d'Air France « se fera sans souffrances sociales », a assuré mercredi sur LCI le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.



Le « plan de transformation » d'Air France, qui porte notamment sur la réduction du réseau de vols intérieurs de la compagnie, « se fera sans souffrances sociales, c'est un engagement, et il se fera de façon concertée et transparente », a indiqué M. Djebbari en évoquant « des possibilités de mobilité » et « des plans de départs volontaires quand c'est possible ».



Le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, a annoncé fin mai un plan de réduction de 40% de l'offre sur les vols nationaux français d'ici à fin 2021, avec la fermeture de plusieurs destinations lorsqu'il y a une alternative ferroviaire à moins de 2H30 et lorsque ce service n'alimente pas le hub de Roissy-Charles-De-Gaulle.



Cette décision répond à une demande de l'Etat qui, après avoir accordé à Air France un soutien financier de 7 milliards d'euros, dont 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'Etat et 3 milliards de prêt direct, lui avait demandé d'améliorer sa rentabilité et son impact environnemental, et d'entamer une réflexion sur son réseau en France.



M. Smith doit présenter à l'été une feuille de route pour son réseau intérieur, fortement affecté par la concurrence des lignes de train à grande vitesse et sur lequel la compagnie a perdu 200 millions d'euros en 2019.



Une intersyndicale d'Air France a demandé mardi « l'ouverture de discussions » sur l'avenir de l'entreprise avec tous les syndicats, et demandé que « cessent » les négociations « entamées avec les seules organisations syndicales de pilotes » sur le réseau domestique.



« Les organisations syndicales demandent avant toute chose l'ouverture de discussions sur les objectifs généraux devant présider à l'avenir d'Air France », écrivent FO, la CGT, le SNPNC, la CFTC, le SNGAF, Alter et Sud Aérien, à l'exclusion du SNPL.



L'intersyndicale craint que « les seuls paramètres pris en compte soient financiers, sans tenir compte de la réalité du travail et sans aucune innovation ».



« Les aides publiques allouées à Air France ne doivent pas servir de prétexte opportuniste à des suppressions d'emplois, tant chez le personnel sol, les hôtesses et stewards que les pilotes, à travers, entre autres, un transfert d'activité socialement moins-disant d'Air France vers Transavia », estiment ces organisations.