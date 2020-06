La stratégie de reconquête de Vietnam Airlines se met progressivement en place

Décidément les choses bougent au Vietnam depuis quelques semaines et le jeu de la compagnie publique Vietnam Airlines est en train de se dévoiler.



Sa filiale low-cost Jetstar Pacific, encore détenue à 30% par le groupe Qantas, va désormais entièrement lui revenir, la compagnie australienne ayant décidé de céder sa participation dans les tout prochains mois pour se concentrer sur ses autres compagnies aériennes.



Jetstar Pacific va ainsi reprendre son nom original, Pacific Airlines, et se rapprocher de sa maison-mère Vietnam Airlines afin de dégager d'avantages de synergies, ce qui lui permettra d'une part d'améliorer ses finances au sortir de la crise liée à la pandémie, mais aussi de lutter plus efficacement contre ses concurrentes vietnamiennes,...