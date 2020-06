GNSS : la navigation satellitaire devient multi-constellation bi-fréquence avec Collins Aerospace

L'équipementier américain Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) annonce que son récepteur GLU-2100 a été le premier récepteur multimode au monde à être utilisé en mode multi-constellation bi-fréquence (DFMC). Ce récepteur multimode (ILS, VOR, GPS...) est déjà proposé sur un grand nombre de plateformes Boeing.



Des essais ont été réalisés à bord de l'écoDemonstrator 777 de Boeing, permettant d'accumuler plus de 100 heures de données DFMC dans plusieurs régions du monde. Ces données seront utilisées pour confirmer les améliorations de fiabilité et de précision du récepteur multimode afin d'améliorer la sécurité des aéronefs évoluant dans des conditions de densité de trafic élevée ou de faible visibilité.



La technologie DFMC permet d'augmenter le nombre de fréquences satellitaires tout en permettant d'utiliser au moins une constellation GNSS supplémentaire, ce qui améliore la précision et l'intégrité des informations de positionnement de l'avion, notamment pour la navigation basée sur la performance (approches PBN).



« Il s'agit d'une étape importante pour le GLU-2100 et pour Collins Aerospace, car elle démontre que ce produit peut évoluer et continuer à répondre aux besoins d'espace aérien GNSS pour les décennies à venir» , a déclaré Nate Boelkins, vice-président Avionique Commerciale de Collins Aerospace. « De plus, nous avons pu ajouter les capacités DFMC avec seulement une mise à niveau logicielle, évitant ce qui aurait normalement nécessité une révision matérielle coûteuse.»



Collins Aerospace précise aussi que la capacité DFMC pourra aussi prendre en charge la précision latérale avec guidage vertical (LPV) partout dans le monde sans avoir recours à un coûteux système d'intégrité SBAS (Satellite Based Augmentation System) qui s'appuie sur des satellites géostationnaires.