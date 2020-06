MRO : Pratt & Whitney Canada peut s'appuyer sur cinq nouveaux centres autorisés, dont deux en Europe

Pratt & Whitney vient d'ajouter cinq nouveaux centres de maintenance autorisés (Designated Maintenance Facilities - DMF) à son réseau de soutien mondial pour étendre encore les possibilités de maintenance en ligne pour un certain nombre de ses moteurs dédiés à l'aviation d'affaires, aux hélicoptères et à l'aviation générale.



Ces nouveaux centres sont implantés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et pour la toute première fois en Europe avec la sélection de l'établissement de Rijnmond Air Services B. V. (RAS) de Rotterdam (Pays-Bas) et d'Alidaunia S.R.L. à Foggia (Italie). RAS pourra intervenir sur les turbopropulseurs PT6A et sur les réacteurs PW500 et Alidaunia sur les turbines PT6B, PT6C, PT6T, PW200 et PW210.



Les trois autres nouveaux DMF sélectionnés par Pratt & Whitney sont ALE Service Center au Mexique (moteurs PT6A, PT6B, PT6C, PW200, PW300 et PW500), Central Aerospace à Bogota, en Colombie (moteurs PT6A, JT5D) et AVIC China Flying Dragon à Harbin, en Chine (moteurs PT6A-135A, PT6A-27).



« L'annonce d'aujourd'hui fait grimper à 13 le nombre de DMF de Pratt & Whitney desservant les marchés des hélicoptères, de l'aviation générale et de l'aviation d'affaires en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie, indique Satheeshkumar Kumarasingam, vice-président, Service client chez Pratt & Whitney dans un communiqué daté du 11 juin.



« Les DMF font partie intégrante de nos initiatives assurant des solutions de maintenance appropriées répondant efficacement et rapidement aux besoins de nos clients, tout en garantissant le respect de nos hautes normes techniques. De plus, ces DMF favorisent la disponibilité des pièces et le déploiement rapide de service dans les pays où ils sont situés » a-t-il ajouté.



Le réseau de soutien de Pratt & Whitney Canada compte désormais plus d'une quarantaine de centres de maintenance autorisés ou détenus directement à travers le monde, dont ses centres Priorité clients (CFirst) de Montréal et de Singapour. Ce réseau peut également s'appuyer sur ses sept centres de distribution de pièces ainsi que sur une centaine d'équipes de réparation mobiles ou de représentants détachés.