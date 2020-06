Le patron d'Airbus met en garde contre les risques pour l'emploi au Royaume-Uni

Airbus risque de supprimer davantage d'emplois au Royaume-Uni qu'en France ou en Allemagne faute de prolongation par Londres du dispositif de chômage partiel au-delà du mois d'octobre, a prévenu vendredi le patron de l'avionneur européen Guillaume Faury dans le Financial Times. Les mesures de chômage partiel, où l'Etat prend en charge tout ou partie du salaire, permettent "d'amortir les réductions de main d'oeuvre et de conserver les compétences", plaide-t-il. "Si nous n'avons pas ce système au Royaume-Uni, nous devons chercher des solutions plus permanentes alors que nous aurions pu éviter cela pour une partie de la main-d'oeuvre". Londres a prolongé jusqu'à octobre son dispositif de chômage partiel, quand la France s'apprête à le maintenir pour une période allant jusqu'à deux ans. Airbus, qui a baissé d'environ un tiers ses cadences de production, emploie 13.500 personnes au Royaume-Uni, 48.000 en France et 46.000 en Allemagne, et doit annoncer cet été des mesures de restructuration pour faire face à la crise. "On veut pouvoir garder des équipes, on veut pouvoir garder des compétences et on veut minimiser l'impact sur l'emploi", avait affirmé M. Faury à l'AFP mardi, après la présentation du plan français de 15 milliards d'euros de soutien à la filière aéronautique et notamment pour développer l'avion du futur. L'Allemagne va, elle, investir 9 milliards devenir le champion de l'hydrogène, potentiel carburant de l'aviation à l'avenir. Pour Guillaume Faury, "il est temps pour le Royaume-Uni de faire ce que la France et l'Allemagne ont fait" et de s'engager dans l'avenir de son industrie aéronautique. "Dans un an, ces projets auront été lancés et il sera trop tard", a prévenu le président exécutif d'Airbus, Les usines britanniques d'Airbus sont spécialisées dans la construction des ailes mais "il y a d'autres domaines comme la propulsion où nous pensons que le Royaume-Uni pourrait augmenter ses financements", a-t-il expliqué au FT, se disant par ailleurs inquiet de l'"impasse" des négociations sur la relation post-Brexit entre l'UE et Londres. Le motoriste britannique Rolls Royce, spécialisé sur les moteurs d'avions gros porteurs, catégorie la plus affectée par la crise du transport aérien, a annoncé en mai la suppression d'au moins 9.000 postes.