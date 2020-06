Spirit AeroSystems lève encore le pied sur le programme 737 MAX de Boeing

Après avoir redonné une once d'optimisme à l'aura du programme 737 MAX avec la reprise de la production et l'imminence d'un vol avec la FAA, Boeing a de nouveau tempéré l'enthousiasme. Spirit AeroSystems, qui fournit notamment le fuselage de l'appareil, a en effet reçu la consigne de suspendre la production engagée sur quatre appareils et de ne pas débuter celle sur seize autres avions jusqu'à nouvel ordre. Les vingt lots devaient initialement être livrés à l'avionneur cette année.



Spirit AeroSystems souligne que cette mesure doit permettre à Boeing de mieux adapter sa production aux prévisions de livraisons à court terme, grevées par la crise sanitaire et économique, qui a rendu ses clientes bien moins pressées de recevoir leurs monocouloirs....