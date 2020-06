MHI RJ Aviation prend en charge la maintenance de la flotte de CRJ

Le programme CRJ appartient désormais à Mitsubishi Heavy Industries et avec lui son réseau de soutien. Le conglomérat japonais a finalisé son acquisition à Bombardier le 1er juin, comme prévu, pour un montant de 550 millions de dollars (auxquels s'ajoutent 200 millions de dollars de passifs). Ce faisant, il a créé une nouvelle entité, MHI RJ Aviation, qui restera basée à Montréal.



MHI RJ Aviation ne reprendra pas ce qu'il reste des activités de production du CRJ : Bombardier continuera de l'assurer pour les quinze appareils qui restaient à livrer au 31 mars et gardera aussi dans son giron la fabrication des composants et pièces détachées pour les besoins de l'entretien de la flotte mondiale à long terme.



En revanche, l'industriel japonais acquiert « la maintenance, l'ingénierie, le soutien à la certification de navigabilité, la remise à neuf, la gestion des actifs, le marketing et les activités de vente pour les avions de la série CRJ, ainsi que les certificats de type et les droits de propriété intellectuelle connexes », indique Hiroaki Yamamoto, désormais PDG de MHI RJ. La transaction ajoute à son portefeuille les sites de soutien de Mirabel, Toronto, Bridgeport et Tucson. Les pièces de rechange seront toujours distribuées depuis les dépôts de Chicago et de Francfort (qui restent chez Bombardier et continueront de soutenir son activité aviation d'affaires).



MHI RJ va ainsi élargir le réseau de maintenance aéronautique du groupe Mitsubishi Heavy Industries et son portefeuille et pourra venir soutenir celui du SpaceJet. Il avait très tôt commencé à le bâtir en concluant des accords dès 2016 dans le domaine de la maintenance cellule avec HAECO Americas, Pemco World Air Services - pour le marché américain - et MRO Japan - pour le marché asiatique -, et les impliquant dans les essais en vol afin qu'ils soient parfaitement opérationnels dès la mise en service du nouvel appareil régional. A l'époque, elle était encore prévue pour 2018 ; désormais, cet événement n'est plus attendu avant fin 2021 voire 2022.