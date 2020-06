Coronavirus : 70.000 emplois menacés dans l'aviation au Royaume-Uni (étude)

Au moins 70.000 emplois sont menacés dans l'industrie aérienne britannique d'ici deux à trois mois à cause de la pandémie de coronavirus, une ampleur équivalente à celle connue par l'industrie charbonnière dans les années 80, selon une étude parue mercredi. L'étude affirme par ailleurs que sans intervention gouvernementale supplémentaire, le secteur pourrait perdre à terme jusqu'à 124.000 emplois, à la fois dans l'aviation et indirectement dans la chaîne d'approvisionnement. Quelque 39.000 emplois pourraient être perdus sur le trimestre en cours dans les compagnies aériennes, le reste dans la chaîne d'approvisionnement du secteur, souligne cette étude de la New Economics Foundation (NEF) menée en collaboration avec la confédération syndicale TUC et des syndicats sectoriels ainsi que l'association environnementaliste Possible. L'étude appelle à convertir les programmes gouvernementaux existants de maintien de l'emploi en formations à la conversion professionnelle pour "venir en aide à ceux dont les fonctions sont particulièrement vulnérables à la crise du Covid-19 et, à plus longue échéance, à l'automatisation et à la nécessité de couper les émissions de CO2" dans cette industrie polluante. La pandémie a forcé de nombreux pays à fermer leurs frontières et placer leurs populations en confinement ce qui s'est traduit par un effondrement des voyages aériens, et des pertes de milliards de dollars pour les compagnies. L'analyse conclut que l'emploi dans l'aviation a peu "de chances de jamais retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire" notamment à cause de l'automatisation toujours plus grande dans de nombreuses fonctions du secteur et de la diminution des services proposés aux clients. Elle rappelle qu'en 2014, sept ans après la précédente crise financière, le nombre de passagers était revenu à ses niveaux d'avant la crise, mais que celui des emplois du secteur avait chuté de 17%, même si depuis ce nombre a augmenté grâce à la croissance du trafic aérien. Jusqu'à présent, British Airways a annoncé 12.000 suppressions de postes à cause du coronavirus, Ryanair et Virgin Atlantic en prévoient 3.000 environ et Easyjet 4.500, tandis que le motoriste Rolls-Royce en envisage 9.000. L'analyse privilégie les aides à la conversion plutôt que de nouveaux prêts sur deniers publics aux compagnies aériennes, qui "s'ajouteraient à un pot commun de 7 milliards de livres par an en réductions d'impôts accordées par le Chancelier de l'Echiquier aux compagnies et leurs riches actionnaires, sous forme d'exemptions de TVA et de taxes sur le carburant". Elle rappelle que British Airways a récemment reçu un prêt du gouvernement de 300 millions de livres, Easyjet de 600 millions et que sur les "cinq dernières années les actionnaires d'IAG, la maison mère de British Airways, ont perçu plus de 3,4 milliards de livres en dividendes et rachats d'actions".