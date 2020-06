Plan de soutien à la filière aéronautique : les principales réactions

« Un acte fondateur de la France industrielle d'après-crise », estime le GIFAS, quand Greenpeace juge « indispensable de réduire le trafic aérien »: voici les principales réactions au plan de 15 milliards d'euros pour soutenir le secteur aéronautique, touché de plein fouet par la crise liée à la pandémie.



Les industriels



- GIFAS



« Ce plan est ambitieux et historique », a déclaré Eric Trappier, président du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS). « Dans ce moment si crucial » pour la filière aéronautique « où elle joue sa survie », il constitue selon lui « un acte fondateur de la France industrielle d'après-crise en reconquête de son avenir ».

Si l'objectif d'un avion qui n'émet pas de CO2 à l'horizon 2035 est « ambitieux », il estime que « la France, quand elle est moteur, peut contribuer à tirer les autres composantes de l'Europe ».



- Airbus



« Ce plan pour nous est très satisfaisant (...) Il répond aux attentes principales qu'on avait et me paraît à la fois de bonne ampleur et bien adapté dans son contenu, et permet de regarder un certain nombre de problématiques de court terme et aussi les problématiques de moyen et long terme », a déclaré le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury.



- Safran



Le directeur général de Safran Philippe Petitcolin se félicite des mesures prises pour autoriser le chômage partiel: « c'est quand même ça la chose la plus importante, on ne préservera l'emploi que si les mesures nous permettent de continuer à vivre ».



Soulignant « un niveau d'incertitude qui n'a jamais été aussi fort dans l'industrie aéronautique » et la crainte de n'avoir pas encore « touché le fond de la bassine », il a évoqué un « plan de transformation » de son entreprise, tout en espérant « ne pas avoir à réaliser de licenciements secs dès lors qu'on arrivera à un accord avec nos partenaires sociaux ».



- Thales



« Tout soutien en cette période très compliquée pour l'aéronautique civile est une bonne nouvelle et je remercie le gouvernement », a réagi le PDG de Thales Patrice Caine. « Cela va nous aider considérablement en particulier sur la partie R&D, là où se joue le futur d'un groupe comme Thales. C'est par l'innovation qu'on se distingue de nos concurrents américains ».



- Dassault Aviation



« Ce plan apporte une aide cruciale à la chaîne de sous-traitance française durement impactée par la crise liée à la Covid-19 », a écrit le groupe dans un communiqué.



- Cluster Altytud, qui réunit 60 entreprises des Hauts-de-France de la filière aéronautique



« Quinze milliards, c'est plus que ce qui était annoncé », selon son vice-président Arnaud Soulet et directeur commercial chez Laroche Groupe. « Ces mesures, comme le chômage partiel, nous en avons besoin maintenant. Nous avons besoin de cette perfusion de l'Etat pour passer la vague ».



Les syndicats



- Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT



Pour la FTM-CGT, « les aides publiques doivent (...) être consacrées à préserver les emplois ».

« L'argent public ne peut pas servir à payer les suppressions d'emplois et les fermetures de sites », a estimé la fédération dans un communiqué, réclamant « un contrôle de ces aides par les pouvoirs publics et les représentants des salariés ».



- FO Métallurgie



Pour Edwin Liard, secrétaire fédéral FO de la Métallurgie, il « reste quand même quelques inquiétudes », même si « tout ce qui a été fait pour préserver les emplois, les compétences de haute technologie (...) est rassurant pour la filière ».



- CFE-CGC Métallurgie



« L'essai se doit désormais d'être transformé (...) Nos militants vont désormais faire face à des négociations difficiles qui mêleront emplois, accords de performance collective, formation et compétences. L'Etat a été à la hauteur. Aux entreprises de l'être à leur tour. Elles doivent désormais s'interdire d'annoncer » des plans sociaux, affirme le syndicat.



Les ONG



- Greenpeace

« L'avion le moins polluant, c'est celui qui ne vole pas», a affirmé l'ONG de défense environnementale dans un communiqué, fustigeant les ambitions de « futurs avions soi-disant décarbonés ».



« Le gouvernement continue à se voiler la face sur l'essentiel: réduire le trafic aérien est indispensable », estime Greenpeace France qui relève qu'outre ces 15 milliards consacrés au secteur aéronautique, huit autres ont été à l'automobile « et toujours zéro pour la relance du ferroviaire ».