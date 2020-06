Ce « et en même temps » du plan de soutien de la filière aéronautique

Alors que l'industrie aéronautique française entre désormais dans le « dur » de la crise, le plan d'aide de la filière dévoilé ce matin par le gouvernement à Bercy semble avoir reçu un accueil unanime des décideurs du secteur et notamment un profond soutien du PDG d'Airbus Guillaume Faury. Selon lui, « le plan annoncé par la France est fort, adapté aux enjeux » alors que le groupe européen et l'ensemble de sa chaîne de fournisseurs subissent de plein fouet les effets des reports de livraisons pour ses gammes d'avions commerciaux et d'hélicoptères civils.



Il faut dire que quelques heures plus tard, l'IATA venait affiner ses dernières projections avec une perte cumulée probable de 84 milliards...