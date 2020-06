Les compagnies aériennes pourraient perdre plus de 84 milliards de dollars cette année

Le transport aérien traversant la plus grande crise de son histoire, il se prépare en toute logique à publier le pire résultat annuel de son histoire. Selon les dernières analyses réalisées par l'IATA, les compagnies aériennes pourraient enregistrer 84,3 milliards de dollars de pertes cette année, entraînées par une perte de chiffre d'affaires de 50% à 419 milliards de dollars.



L'association a fondé son estimation sur le principe d'une réouverture progressive des marchés et sur l'espérance qu'il n'y aura pas de deuxième vague épidémique plus dévastatrice que la première. Alors que la situation sanitaire reste préoccupante dans le monde pour l'OMS, elle s'améliore en Asie et en Europe, menant à une lente levée des restrictions de voyage.



