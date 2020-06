Swissport place deux filiales belges en faillite, 1.500 postes menacés

Le groupe suisse de services aéroportuaires Swissport International va déclarer en faillite deux de ses filiales belges opérant à l'aéroport de Bruxelles, menaçant potentiellement près de 1.500 emplois. Swissport Belgium SA/NV et Swissport Belgium Cleaning sont déficitaires depuis plusieurs années et "les conditions actuelles" ne permettent plus de continuer à injecter des liquidités pour les soutenir, a expliqué Swissport dans un communiqué. Ces deux faillites ne touchent pas les activités de fret du groupe suisse dans les aéroports belges de Bruxelles et de Liège (est) qui fonctionnent en tant qu'unités juridiquement séparées. Swissport Belgium SA/NV emploie 1.309 personnes, tandis que sa filiale dans les services de nettoyage compte quelque 160 employés. Leur mise en faillite est un nouveau coup dur pour Brussels Airport, la société qui exploite l'aéroport de Bruxelles, un mois après l'annonce d'une restructuration chez Brussels Airlines (groupe Lufthansa) visant à supprimer un quart des effectifs soit un millier d'emplois. Brussels Airport a demandé lundi que le tribunal de commerce de Bruxelles chargé d'examiner le dépôt de bilan de Swissport Belgium nomme rapidement un mandataire judiciaire "pour examiner les possibilités d'assurer la poursuite des opérations". Cette continuité des opérations est "essentielle" dans les heures qui viennent, "et certainement à partir du 15 juin, date de la relance de nombreux vols européens à Brussels Airport", a fait valoir le gestionnaire de l'aéroport dans un communiqué. Swissport est avec Aviapartner le principal fournisseur d'assistance aux passagers à Bruxelles-Zaventem, premier aéroport de Belgique avec un trafic de plus de 26 millions de voyageurs en 2019. Avec la crise du coronavirus, qui a mis à l'arrêt quasi total le trafic aérien et donc la gestion des bagages, près de 95% du personnel des deux entités mises en faillite est actuellement en chômage partiel, selon Swissport. Le syndic de faillite "décidera du nombre potentiel de contrats de travail auxquels il sera mis fin", a précisé lundi la maison mère suisse dans un courriel à l'AFP. Avec la pandémie, le groupe suisse, filiale du conglomérat chinois HNA, a vu ses revenus s'effondrer de 80%. Présent dans 300 aéroports dans le monde, son activité commence tout juste à redémarrer. De leur côté, les syndicats de Swissport Belgium ont dénoncé lundi une décision prise "sans consultation préalable", "un coup dur inattendu", selon l'agence de presse Belga. noo-mad/bh