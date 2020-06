Eurocontrol voit aussi la reprise arriver avec la réouverture annoncée des frontières

Alors que les Etats de l'espace Schengen s'apprêtent à lever les restrictions qui pèsent sur les voyages d'ici la fin du mois de juin, les analyses d'Eurocontrol montrent que les quelques bulles de liberté de circulation créées ces dernières semaines ont commencé à porter leurs fruits. L'organisme a annoncé que le ciel européen avait accueilli plus de 6 000 vols le 2 juin dernier, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 mars. Mieux, ce cap a été franchi de façon durable puisque ce niveau a été relevé chaque jour un petit peu plus haut tout au long de la semaine.



Eurocontrol souligne que sur la totalité de la semaine, le nombre de vols a augmenté de 13% en...