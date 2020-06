Transport aérien : l'OACI va publier son protocole de bonnes pratiques sanitaires

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) doit rendre public lundi son protocole sanitaire dans le secteur du transport aérien pour éviter la transmission du coronavirus, a affirmé vendredi Alexandre de Juniac, directeur général de l'IATA. Ce "guide des bonnes pratiques" vise à "minimiser le risque de transmission du virus à bord (de l'avion) et de transmission d'un pays à l'autre", a expliqué sur la radio France Info le patron de l'Association internationale du transport aérien, qui regroupe 290 compagnies aériennes. Pour pouvoir redémarrer après avoir été cloué au sol et mis financièrement à genoux, le secteur du transport aérien réclame une harmonisation des règles afin de rassurer les passagers et les Etats qui ont pour beaucoup fermé leurs frontières dans l'espoir d'enrayer la propagation de l'épidémie. Le protocole, établi avec la participation de l'OMS, prévoira un "système multicouches avec plusieurs niveaux de contrôle", selon M. de Juniac. "On va demander à l'arrivée à l'aéroport une déclaration de santé, de symptômes. Ensuite il y aura un contrôle de température à l'entrée du terminal", a-t-il détaillé. Le port du masque sera "obligatoire, tant dans l'aéroport qu'en montant à bord de l'avion" qui sera "désinfecté avec des produits antiviraux", a-t-il ajouté. Le protocole préconisera également que la nourriture à bord soit "préemballée" et que des contrôles de température soient mis en place à l'arrivée. Le protocole ne préconise en revanche pas de neutraliser le siège du milieu pour assurer une distanciation physique à bord, le système de filtration de l'air à bord et le port du masque permettant déjà de limiter le risque de transmission, selon lui. "Ce sont des règles applicables rapidement, de manière sûre et ebsans imposer une complication trop forte aux passagers tout en garantissant leur sécurité", a-t-il jugé.