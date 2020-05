L'Airbus A330-300P2F d'EFW peut désormais prendre près de trois tonnes de fret en plus

EFW (Elbe Flugzeugwerke) vient de livrer un nouvel Airbus A330P2F (Passenger to Freighter) à DHL.



L'appareil récemment converti à Dresde, un A330-300 (MSN 777, Trent 700) qui a volé sous les couleurs de China Eastern durant 12 ans, dispose pour la première fois d'une masse accrue (HGW) qui lui permettra de transporter plus de 62 tonnes de charge marchande, soit 3 tonnes de plus que pour le premier A330-300P2F livré à DHL en 2017.



Livré à China Eastern en 2006, cet A330-300 peut disposer d'une MTOW de 233 tonnes.



La coentreprise d'Airbus et ST Engineering précise que deux autres A330-300P2F seront livrés à DHL cette année, suivis de jusqu'à 12 autres exemplaires dans les prochaines années.



L'A330-300P2F est un appareil optimisé pour le fret express, spécialité des intégrateurs comme DHL qui ont davantage besoin de volume, l'A330-200P2F convenant davantage aux chargements haute densité sur de plus longues distances.