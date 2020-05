Le groupe Safran s'enfonce dans le « dur » de la crise

Safran a profité de son assemblée générale des actionnaires pour faire le point sur ses activités et alors que les effets des difficultés financières des compagnies aériennes mondiales ont désormais un impact direct sur ses ventes.



Le groupe de motoristes et d'équipementiers français a ainsi vu son chiffre d'affaires divisé par deux en avril par rapport à la même période l'année dernière, impacté par la forte diminution des livraisons de monocouloirs neufs, aussi bien chez Boeing (un an après l'immobilisation du 737 MAX) que chez Airbus (conséquence de la pandémie sur les compagnies aériennes). Les deux prochains mois devraient logiquement afficher une diminution de chiffre d'affaires du même ordre, voire supérieure, compte tenu de la multiplication des...