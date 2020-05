Boeing relance la production du 737 MAX

Les perspectives restent sombres pour Boeing, qui vient d'annoncer la clôture de son plan de départ volontaire et sa décision de licencier 6 770 personnes aux Etats-Unis rien que cette semaine. Mais l'avionneur a tout de même tenu sa promesse de reprendre la production du 737 MAX : elle a été relancée le 27 mai, après cinq mois d'interruption.



La cadence de production initiale sera très restreinte. Boeing a en effet plusieurs centaines d'avions déjà produits à livrer, la demande pour les avions neufs s'est considérablement affaiblie et la production est en cours de réaménagement. L'avionneur a expliqué qu'une douzaine de mesures ont été adoptées ces derniers mois et vont être mises en place avec le retour au travail....