Des couloirs aériens pour la reprise du tourisme

Les couloirs aériens entre pays à faible risque de contagion de Covid-19 peuvent être un "premiers pas" pour permettre la reprise du tourisme mondial, a estimé mercredi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) Ces corridors "sont des premiers pas pour établir de premières communications. (...) Ces couloirs vont se développer", a estimé le secrétaire général de cette agence de l'ONU basée à Madrid, Zurab Pololikashvili, lors d'une rencontre avec la presse internationale. En Espagne, l'archipel des Baléares appelle par exemple à utiliser cette solution pour permettre aux touristes allemands, très nombreux à y passer leurs vacances, à pouvoir y revenir le plus rapidement possible. L'OMT a aussi plaidé pour une meilleure coordination des réouvertures de frontières post-pandémie, en particulier en Europe où elle recommande aussi d'ouvrir les frontières extérieures à l'espace Schengen. "C'est dommage que pendant les deux premiers mois (de confinement) chaque pays ait suivi ses propres règles, c'était un peu chaotique. Nous voulons coordonner, aider les pays à avoir une meilleure communication", a-t-il expliqué. "Notre recommandation a toujours été d'ouvrir toute l'Europe", sans exclure des pays comme la Suède qui ont fait le choix de ne pas confiner leur population, a précisé le responsable à la veille d'une réunion du cabinet de crise de l'OMT. Cette réunion aura pour objectif de donner des recommandations aux Etats pour permettre la reprise des flux touristiques internationaux, stoppés net par la pandémie de nouveau coronavirus. Le nombre de touristes dans le monde pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie, selon les dernières prévisions de l'OMT publiées début mai. M. Pololikashvili appelle aussi à "penser aux pays hors de l'Union européenne" pour la réouverture des frontières, par exemple à la Turquie. En matière de contagion, "il est impossible d'avoir 100% de sécurité", a-t-il rappelé mais certaines mesures pourraient permettre de réduire au maximum les risques pour les voyageurs. Parmi elles, un "passeport sanitaire" permettant aux pays d'échanger des informations, des tests rapides du Covid-19 et des prises de température. L'OMT travaille en parallèle à des projets pilote pour rouvrir certains hubs aériens cruciaux pour le tourisme mondial, en particulier ceux d'Istanbul, Dubai et Doha, a-t-il ajouté. Concernant le soutien économique au secteur touristique et aérien, "notre recommandation est de soutenir par l'octroi de liquidité, et de soutenir toutes les entreprises quelle que soit leur taille", et sans faire de distinctions entre les compagnies aériennes classiques et celles à bas coûts, a-t-il déclaré.