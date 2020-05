Finlande : Les ATR 72 de Norra passent sous contrat de maintenance globale

Finnair a signé un contrat de maintenance globale (GMA) d'une durée 10 ans avec ATR concernant la flotte de 12 ATR 72-500 opérée par Nordic Regional Airlines (Norra). Anciennement Flybe Nordic, la compagnie régionale finlandaise est détenue par Finnair (40%) et par Danish Air Transport (60%) depuis 2015.



ATR précise que ce contrat à l'heure de vol couvre la réparation, la révision et l'approvisionnement des LRU via un pool, ainsi que leur livraison à la compagnie, et le leasing d'un stock de pièces détachées mis à disposition sur site. Finnair bénéficiera aussi de services d'entretien et de mise à disponibilité de pales d'hélices, ainsi que de recommandations de maintenance, issues de l'expertise d'ATR en matière d'amélioration de la fiabilité des avions.



« Finnair est un nouveau client GMA, mais la compagnie fait partie de la famille ATR depuis le début, puisqu'elle a pris livraison de son premier ATR, le MSN 006, en 1986 » s'est réjoui Stefano Bortoli, le Président exécutif de l'avionneur.



« Les vols que nous opérons en ATR représentent une part très importante du trafic qui alimente notre hub d'Helsinki, et une grande partie de nos clients sont des voyageurs en transit, d'où leur niveau d'exigence en matière de ponctualité et de fiabilité. Ce contrat de maintenance est une nouvelle étape de notre relation avec ATR et nous assure de bénéficier des services les plus adaptés, afin que nous puissions à notre tour offrir à nos clients une expérience de voyage fiable et ponctuelle » a déclaré Juha Ojala, Vice-Président des Opérations techniques de Finnair.