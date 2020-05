Trelleborg lance une nouvelle génération de joint coupe-feu compatible avec la montée en température des motorisations

Trelleborg Sealing Solutions annonce avoir développé une nouvelle génération de joint coupe-feu capable de fonctionner à des températures plus élevées, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles motorisations au rendement plus efficace et qui seront plus durables sur le plan de la consommation de carburant.



Baptisé « Ultra High Temp Seal », ce joint coupe-feu peut être utilisé sur une plage de température allant de -40°C à +315°C (-40 °F à +600 °F) tout en répondant aux exigences des clients en matière d'étanchéité au feu. Le groupe suédois précise aussi qu'il a été conçu pour avoir une durée de vie de 60 000 cycles de vol en fonction des applications (environnement moteur, APU, nacelle...