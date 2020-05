LATAM se déclare en faillite aux Etats-Unis et se place sous chapitre 11

La principale compagnie aérienne d'Amérique latine, LATAM, s'est déclarée mardi en faillite aux Etats-Unis, faute de pouvoir honorer ses échéances financières après la chute de son activité entraînée par la pandémie de coronavirus. Elle continuera cependant d'assurer ses rares liaisons aériennes pour le moment. "Compte tenu de l'impact de la crise générée par le Covid-19 sur l'industrie aéronautique, LATAM a été contrainte de prendre une série de décisions extrêmement difficiles au cours des derniers mois", a déclaré son PDG Roberto Alvo, dans une déclaration vidéo. "Le groupe LATAM Airlines et ses filiales au Chili, au Pérou, en Équateur et en Colombie se sont engagées dans une réorganisation volontaire sous la protection du chapitre 11 aux États-Unis", a ajouté M. Alvo. La compagnie, qui a annoncé le 20 mai une reprise encore très partielle de ses vols en juin, a précisé que cela n'aurait aucun effet immédiat sur son activité de transport de passagers ou de marchandises. Aux Etats-Unis, le recours au chapitre 11 est un dispositif qui permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa dette de se restructurer à l'abri des créanciers. Vendredi, le loueur de voitures américain Hertz, plus que centenaire, y a lui aussi eu recours. Dans le secteur aérien, la deuxième compagnie d'Amérique latine, la colombienne Avianca, a également déposé son bilan aux États-Unis il y a deux semaines pour pouvoir restructurer au mieux sa dette. "Le processus de réorganisation financière prévu par le chapitre 11 aux États-Unis offre une opportunité de travailler avec nos créanciers et d'autres parties prenantes pour réduire notre dette, relever les défis commerciaux auxquels nous sommes confrontés, comme d'autres dans notre industrie", a expliqué LATAM. En avril, la compagnie avait réduit ses vols de 95% et suspendu la totalité de ses liaisons internationales en raison de la propagation de l'épidémie, qui a terrassé l'ensemble du secteur aérien commercial mondial. L'Association internationale du transport aérien (Iata), qui regroupe 290 compagnies aériennes, anticipe une perte de revenus de 15 milliards de dollars pour les compagnies aériennes d'Amérique latine cette année. LATAM a annoncé mi-mai le licenciement de 1.400 employés de ses filiales au Chili, en Colombie, en Équateur et au Pérou, une décision qui s'ajoute à un programme de départ volontaire à la retraite pour quelque 800 personnes. La compagnie aérienne, née de la fusion de LAN au Chili et de TAM au Brésil, dessert habituellement 145 destinations dans 26 pays. Elle comptait jusque-là plus de 42.000 employés et exploite en temps normal 1.400 vols quotidiens, transportant plus de 74 millions de passagers par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Amérique latine est le "nouvel épicentre" de la pandémie de coronavirus. Les cas se multiplient sur tout le continent, en particulier au Brésil, qui a maintenant le deuxième plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 après les États-Unis. L'Amérique latine et les Caraïbes ont rapporté plus de 41.000 décès dus au virus et plus de 766.000 cas au total, selon un décompte de l'AFP.