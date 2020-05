Embraer, fleuron brésilien devenu avionneur à la marge

Les temps sont déjà durs pour les grands avionneurs avec la crise liée à la pandémie, mais ils le sont encore bien plus pour Embraer aujourd'hui. L'avionneur brésilien, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, traverse sans doute la période la plus difficile de son histoire.



D'abord victime collatérale des déboires de Boeing avec la fin des projets de coentreprises annoncée fin avril, Embraer doit maintenant aussi gérer l'impact de la pandémie sur ses propres activités et notamment sur sa branche avions commerciaux, victime elle aussi de la fragilisation financière de ses clients.



Le premier trimestre n'a d'ailleurs pas été des plus flamboyants, avec seulement cinq appareils livrés (trois E175, un E190-E2 et un E195...