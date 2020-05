Sombres perspectives pour la flotte mondiale d'Airbus A380

L'avenir n'a jamais été très rose pour l'A380 mais la crise du covid-19 l'a considérablement noirci. La décision d'Air France de ne pas remettre sa flotte de Super Jumbos d'Airbus n'est que la dernière d'une série de mauvaises nouvelles pour le programme, qui va voir la flotte mondiale se réduire plus rapidement que prévu.



Air France a en effet annoncé la semaine dernière qu'elle renonçait dès maintenant à remettre en service ses neuf A380 restants - le dixième avait déjà quitté la flotte en janvier et le retrait de la totalité des appareils était prévu pour la fin de l'année 2022. Pour elle, l'A380 a toujours été une contrainte plus qu'un avantage, le nombre de destinations sur lequel il...