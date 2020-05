Les aéroports africains exposent leur approche en vue du redémarrage de l'industrie

L'Afrique renoue très timidement avec le trafic aérien et les perspectives sont plutôt ternes. Cette année, les aéroports africains devraient enregistrer 114 millions de passagers en moins (-47,3%) et un manque à gagner de l'ordre de 2,2 milliards de dollars, soit une baisse de 51,2%, selon ACI Afrique. Afin de réduire ce déficit financier exceptionnel, l'association, qui regroupe un réseau de 67 membres de 52 pays africains gérant 261 aéroports, vient de publier une feuille de route axée sur six piliers clés qui, selon elle, sont essentiels pour redonner confiance aux voyageurs et mieux préparer les plans de reprise.



