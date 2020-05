Fiji Airways supprime plus de la moitié de ses effectifs

La compagnie aérienne fidjienne Fiji Airways a annoncé lundi la suppression de plus de la moitié de ses effectifs après l'effondrement de ses revenus à "presque zéro" en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus. Le directeur général Andre Viljoen a expliqué qu'après avoir "épuisé toute les autres options", la compagnie a décidé de se séparer de 758 personnes, soit 51% de son effectif. Le personnel non licencié sera confronté à une baisse de salaire permanente de 20%. "Des suspensions de vol prolongées signifient tout simplement que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de travail pour une large partie de notre personnel", a déclaré Fiji Airways dans un communiqué. "La compagnie ne percevra pratiquement aucun revenu dans les prochains mois", selon la même source. Fiji Airways, qui dépend très fortement de la fréquentation touristique en provenance notamment des pays voisins comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a suspendu pratiquement tous ses vols. Des discussions sont en cours afin de créer un espace commun appelé "bulle" au sein duquel les nations du Pacifique Sud, où l'épidémie de coronavirus semble maîtrisée, pourraient être autorisées à lever les restrictions de voyage. Les détails sont en cours d'élaboration et sa mise en place pourrait prendre plusieurs mois. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont pris de sévères restrictions concernant les voyages à l'étranger et imposent une quatorzaine à toute personne en provenance de l'international. Avant l'annonce de ces réductions d'effectifs, le personnel de Fiji Airways avait déjà accepté une baisse de 35% de leur salaire. Les salariés qui conserveront leur emploi seront confrontés à une baisse de salaire permanente de 20%, a précisé. Les îles Fidji ont recensé 18 cas de nouveau coronavirus et le Covid-19 n'a fait aucune victime. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis plus d'un mois.