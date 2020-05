Des syndicats s'inquiètent du regroupement de terminaux à l'aéroport Charles-de-Gaulle

Deux syndicats d'Air France s'inquiètent du transfert de plusieurs vols internationaux vers le terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG), susceptible selon eux de mettre à mal les règles de distanciation sociale, a appris mercredi l'AFP. Le gestionnaire de l'aéroport, Groupe ADP, prévoit de transférer progressivement d'ici au 1er juin les vols internationaux actuellement affectés au terminal 2A vers le terminal 2E, d'où sont opérés plusieurs vols Air France. "Comment un seul terminal peut-il accueillir toutes ces compagnies malgré le programme allégé de chacune? Il est évident qu'aucune règle de distanciation ne pourra être respectée", affirme l'Unsa-Aérien Air France dans un communiqué publié mardi. Karim Taïbi, de FO Air France, dénonce une "décision économique qui va à l'encontre de tout bon sens concernant la distanciation". "C'est irresponsable et cela accroît les risques de propagation du Covid aux salariés et aux clients", s'alarme le responsable syndical, interrogé par l'AFP. Premier syndicat de la compagnie tricolore, FO appelle les salariés à exercer leur droit de retrait "si la distanciation physique ne peut être respectée sur le terminal 2E". L'Unsa-Aérien invite le gestionnaire à "reconsidérer sa position dans l'intérêt général", sans quoi le syndicat "incitera les salariés à se préserver de tout risque dès lors que les règles de distanciation ne seront pas strictement respectées". Le transfert progressif des activités du terminal 2A vers le 2E, entamé mercredi, "concernera à terme et en moyenne une dizaine de vols supplémentaires par jour", soit environ 1.800 passagers par jour, a indiqué à l'AFP la direction de Groupe ADP. Le terminal 2E (hall K) comptera alors environ 5.000 passagers au départ, pour une capacité d'accueil habituelle de 12.000 passagers au départ, selon une source aéroportuaire. "Toutes les précautions sont prises avec les compagnies aériennes pour que les gestes barrières et la distanciation sociale soient respectés tout au long du parcours passager", assure le gestionnaire. Groupe ADP évoque une "situation provisoire" en attendant que les vols, notamment internationaux, puissent "reprendre plus normalement". Au mois d'avril, le trafic aérien commercial a atteint à Paris seulement 1,4% du niveau d'il y a un an, avec Charles-de-Gaulle comme seul aéroport en activité après la fermeture fin mars d'Orly en raison de la pandémie. Actuellement, seuls les terminaux 2A, 2E (hall K) et 2F sont en service à CDG.